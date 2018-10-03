Володин взял на контроль модернизацию Ивантеевской больницы
Врачи поблагодарили спикера Думы за поддержку учреждения в прошлые годы: в больнице был сделан ремонт инфекционного корпуса. Медики сообщили, что сейчас модернизации требуют терапевтический и хирургический корпуса. Также они говорили о проблеме изношенности аппаратуры: рентгенографа, аппарата УЗИ и необходимости приобретения передвижного флюорографа.
Ивантеевская больница – активный участник проекта "Сельский доктор". С 2012 по 2017 годы здесь получили работу и компенсацию в один миллион рублей девять врачей. Но, как сказали медики спикеру Госдумы, сейчас в больнице нет реаниматолога-анестезиолога.
К решению этого вопроса Вячеслав Володин призвал подключиться руководство СГМУ имени Разумовского и обратился к его ректору, Владимиру Попкову, чтобы он взял на себя вопросы обеспечения районов молодыми специалистами.
Также Володин попросил разобраться с проблемой сокращения койко-мест для районных больниц, а по итогам встречи спикер поставил первоочередные задачи по модернизации Ивантеевской больницы. Речь идет в том числе об обновлении автопарка машин скорой помощи, совершенствовании материально-технической базы учреждения.
"Семь районов включены в программу развития отдаленных территорий Саратовской области, которая в первую очередь включает в себя развитие здравоохранения. Оборудование, машины скорой помощи будут в первую очередь выделены именно этим районам", – сказал Володин.
Спикер Госдумы находится с визитом в Саратовской области. Это его родной регион, он здесь родился и отсюда избирался в депутаты Госдумы. Вячеслав Володин постоянно занимается местными проблемами: в частности, решены сложные вопросы с обманутыми дольщиками.
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