Безумные регионы: мужчину до смерти изнасиловали ложкой

Насилие в Ростове-на-Дону, Ишиме и Волгограде, героизм в Омске, недоразумение в Приморье и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Приморье лесник и полицейские задержали друг друга. Сторож охотничьих угодий обвиняет сотрудников ДПС в браконьерстве. Те, в свою очередь, считают, что мужчина нарушил правила перевозки оружия, сообщает Newizv.ru. Инцидентом занялась прокуратура и местное управление ГИБДД. Ведомства уже затребовали в отделении полиции протокол, составленный на лесника.

В Нижнем Новгороде цыгане несколько лет удерживали в рабстве пожилого инвалида, передает Newsnn.ru. 66-летний гражданин Украины был похищен из дома еще в 2015 году. "Они забрали инвалида прямо с улицы, у него с собой не оказалось ни документов, ни личных вещей. Мужчину доставили в Нижний Новгород, где заставляли заниматься попрошайничеством, а затем наглухо запирали и поили транквилизаторами", – приводит издание слова волонтеров, освободивших несчастного.

Трое ростовчан признаны виновными в избиениях и убийстве, сообщает Rostovgazeta.ru. Еще в декабре 2016 года группа молодых людей прямо на улице напала на мужчину и нанесла ему побои. Злоумышленники украли у пострадавшего личные вещи и пистолет. С помощью оружия они совершили еще несколько нападений. Одна из их жертв грабителей скончалась от огнестрельных ран.

Молодой человек убил собственную мать. Трагедия произошла в Екатеринбурге. Как сообщает Tagilcity.ru, Преступление произошло 23 декабря 2017 года в селе Галкинское. В тот вечер Людмила Летавина собиралась на корпоратив, где должна была быть тамадой. В ходе сборов у неё произошел конфликт с сыном. Молодой человек ударил мать ножом. Незадолго до этого родители забрали его из психиатрической лечебницы.

В Ишиме педофил изнасиловал восьмилетнюю девочку. По информации Nashgorod.ru, информация о преступлении появилась в одной из социальных сетей. В посте было сказано, что в понедельник 8 января мужчина напал на 8-летнюю девочку и изнасиловал ее. Подозреваемого описывают как худого мужчину, одетого во все черное. На вид ему около 30–32 лет. Предполагается, что он уехал с места преступления на бежевом или желтом автомобиле.

Омич спас из горящего дома троих детей. Сам герой и его жена погибли в пожаре. Как сообщает Gorod55.ru, ранним утром понедельника в Омской области загорелся частный дом. Во время пожара отчим вынес из огня троих детей: 15-летнего мальчика и двоих 10-летних близнецов. Сами супруги впоследствии задохнулись угарным газом. Детей с места случившегося увезли в больницу.

В Удмуртии 33-летние супруги пытались избавиться от ребенка, выкинув его в мусорном мешке в неотапливаемый подъезд. Как сообщает Udm-info.ru, преступление произошло еще в декабре 2016 года, однако суд над нерадивыми родителями состоялся только сейчас. Женщина никому не говорила о беременности. Ребенка она родила в туалете общежития, после чего вместе с мужем решила от него избавиться. Младенца нашли через 10 минут. Малыш подвергся незначительному переохлаждению и благодаря своевременному оказанию медицинской помощи выжил.

В Волгограде мужчина погиб после изнасилования ложкой. Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 декабря. Несколько местных жителей решили заблаговременно отметить Новый год. Как сообщает Novostivolgograda.ru, в результате ссоры двое гостей жестоко избили хозяина квартиры, в которой проходило отмечание. Нападавшие решили поглумиться над жертвой и в течение часа насиловали несчастного различными предметами. В результате мужчина скончался от внутреннего кровотечения.