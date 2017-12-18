Безумные регионы: полуголая пьяная женщина регулировала движение

Омич хотел убить бывшую кухонным молотком, волжанин напал на мать с ножом, а в Ижевске пытаются спасти городские елки от Нового года. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Нижнем Новгороде ранний рыбак провалился под лед. По информацииNewsnn.ru, на место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Когда сотрудники МЧС прибыли на Гребной канал города, они увидели в 10 метрах от берега мужчину, который не мог выбраться из полыньи. Спасателям удалось вытащить горе-рыбака на берег. Мужчина был госпитализирован с переохлаждением.

Главу Цимлянского района Ростовской области будут судить за взятку. Как сообщает Rostovgazeta.ru, чиновника обвиняют в получении 500 тысяч рублей от главы строительной компании. За эту сумму подозреваемый обещал не создавать взяткодателю проблемы при приемке дома, предназначенного для сирот.

Житель Оренбургской области признан виновным в краже и жестоком обращении с животными. Как сообщает Newizv.ru, 28-летний мужчина увел со двора соседки собаку, убил животное, после чего съел его. Преступника приговорили к 340 часам обязательных работ.

В Екатеринбурге появился новый регулировщик. Полураздетая женщина пыталась управлять дорожным движением на одном из оживленных перекрестков города, передает Tagilcity.ru. На добровольной помощнице ГИБДД был надет только халат. Женщина нетвердо стояла на асфальте босыми ногами.

В Татарстане рабочего засыпало грунтом на глубине 3,5 метра. Как сообщает Inkazan.ru, трагедия произошла на стройке. Погибший находился на дне котлована, когда на него обрушилась земля. Коллеги смогли откопать мужчину только через несколько минут, однако он был уже мертв. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Житель Псковской области отправил боевой пистолет "Почтой России". Разобранное на детали оружие нашли сотрудники службы, передает Nashgorod.ru. Обнаружить запрещенную посылку помог рентген-аппарат. Опасная бандероль была передана полицейским. Внутри стражи правопорядка обнаружили детали пистолета марки Glock. Известно, что оружие отправил в Оренбург житель Псковской области.

Омич угрожал убить женщину и ребенка кухонным молотком. По информации Gorod55.ru, экипаж Росгвардии, патрулировавший улицы города, получил вызов от местной жительницы. Она рассказал, что ее хотят убить. Прибыв на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что в квартиру женщины пробрался бывший сожитель. Он схватил кухонный молоток для отбивки мяса и, выкрикивая угрозы, попытался нанести удары по хозяйке квартиры, но промахнулся, разбив стеклянный стол.

В Ижевске собираются патрулировать городские леса. Таким образом власти надеются остановить нелегальную вырубку елей и сосен, сообщает Udm-info.ru. Операция "Ель" проводится в городе уже не первый год. Сотрудники управления природных ресурсов и охраны окружающей среды начнут дежурить в лесах, расположенных в черте Ижевска, чтобы пресечь незаконную рубку елок и сосен.

В Волгоградской области 32-летний мужчина совершил разбойное нападение на собственную мать. По информации Novostivolgograda.ru, 52-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ее сын напал на нее с ножом, требуя денег на алкоголь. Когда стражи правопорядка приехали на место происшествия, они обнаружили в квартире сильно пьяного мужчину. Его задержали.