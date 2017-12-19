Безумные регионы: суд приостановил деятельность "Удмуртии"
Житель Петрозаводска похитил терминал оплаты. Задержанный воришка так и не смог объяснить полиции, зачем же он это сделал, передает Newizv.ru. О краже стражам правопорядка сообщили работники одной из компаний Петрозаводска. Они рассказали, что из незакрытого салона автомобиля кто-то похитил портативный платежный терминал и документы. Стоимость электронного устройства пострадавшие оценили в 12 000 рублей.
Жительница Дзержинска получила 280 часов обязательных работ за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в кафе. По информации Newsnn.ru, преступление женщина совершила еще 2 июля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она позвонила в полицию и сообщила о взрывном устройстве. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе осмотра здания кафе подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
В Ростове-на-Дону женщина украла у знакомого ювелирного украшения на сумму 800 тысяч рублей. Как сообщает Rostovgazeta.ru, 28-летняя местная жительница была в гостях у своего приятеля. Когда тот отвлекся, злоумышленница стащила у потерпевшего украшения. По факту преступления завели уголовное дело.
Житель села под Нижним Тагилом совершил ограбление в стиле Шерлока Холмса. По информации Tagilcity.ru, мужчина решил устроить дома застолье и через погреб проник в расположенный по соседству магазин. Распутавшим дело "Тагильского союза рыжих" полицейским незадачливый грабитель заявил, что денег у него не было и магазины были уже закрыты, а выпить ему очень хотелось.
В Татарстане пенсионерка решила вступиться за сына и напала на полицейского, передает Inkazan.ru. Провинившийся перед 62-летней местной жительницей страж порядка скрутил дебошира, во время поквартирного обхода. Боевая пенсионерка поспешила сынку на помощь и обматерив полицейского ударила того по голове и спине. Суд приговорил защитницу пьяных и оскорбленных к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
В Тюмени мужчина открыл стрельбу по проезжавшей мимо маршрутке. По сообщениям Nashgorod.ru, пуля попала в окно машины. О пострадавших пока неизвестно. Стрелка задержали полицейские. Обладатель пневматического пистолета находился в состоянии алкогольного опьянения.
Омич напал на своего гостя, изрезал тому лицо и сломал ребра. Поводом для такой жестокости стал долг в размере четырех тысяч рублей. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого потерпевшим и были получены переломы и резаные раны. Пострадавший смог убежать из дома хозяина жилища, отмечает Gorod55.ru.
Малопургинский районный суд приостановил деятельность предприятия "Удмуртия". Сельскохозяйственная компания не потрудилась обнести свою территорию сплошным забором, из-за чего дикие животные могли беспрепятственно заходить на территорию предприятия, отмечает Udm-info.ru.
Пенсионерка из Волгограда заплатила за магические обряды полмиллиона рублей. 69-летняя женщина не смогла пройти мимо интернет рекламы целительных процедур. Как отмечают Novostivolgograda.ru, "медики" проводили оздоровительные мероприятие дистанционно. Они заставили наивную пенсионерку двигать из угла в угол иконы и перетаскивать мебель. Может, физическая нагрузка и правда благотворно отразилась на здоровье женщины, но явно не стоила 500 тысяч рублей.
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