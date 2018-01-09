Заживо сварившая кошек россиянка заплатит полмиллиона
Женщина в своей квартире не проживала, но держала там множество кошек. Лишь время от времени она заходила покормить своих пушистых питомцев. Печальный инцидент случился год назад, 8 января 2017-го – в жилье прорвало трубу отопления.
В квартире без мебели кошки не могли никуда спрятаться и заживо сварились в кипятке, сообщает "Комсомольская правда – Владимир". В квартиру снизу хлынул кипяток с остатками жизнедеятельности животных. В результате у соседей кошатницы были испорчены натяжные потолки, обои и мебель.
Управляющей компании пришлось перекрыть стояк, и жители подъезда два дня были без тепла, пока жительница "нехорошей" квартиры не приехала навестить кошек. Суд признал владелицу животных виновной в ненадлежащем содержании санитарно-технического оборудования и заставил оплатить соседям ремонт.
Более того, эксперты "Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области" установили, что в квартире несчастных соседей в разы превышена максимально допустимая концентрация аммиака, их жилье стало непригодно для проживания. Семья с двумя маленькими детьми вынуждена была временно переехать в съемную квартиру.
Ранее похожий инцидент произошел в Оренбурге, где местная жительница оставила дома без еды, воды и присмотра 30 своих кошек и уехала на дачу. Пока женщина наслаждалась чистым воздухом за городом, ее четвероногие друзья умирали долгой и мучительной смертью, превратив квартиру в зловонное кладбище.
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