В Москве нашли запертого в машине медвежонка

На юго-западе столицы, в гаражном кооперативе в Черемушках, местные жители заметили в автомобиле бурого медвежонка. Животное было заперто там несколько дней.

Очевидцы утверждают, что медвежонок сидит в машине уже три дня. С их слов, все это время его не выпускали. Сейчас полицейские ищут владельца животного. Документы на него изъяты.

Выяснилось, что медведь является артистом Международного театрально-культурного центра Славы Полунина, передает Life.ru. По имеющейся информации, водитель, перевозивший животное, решил заехать домой, а его оставил запертым в машине.

"По факту обращений граждан был осуществлен выезд. Выяснилось, что медвежонок является цирковым артистом", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "Его в оборудованном вольере перевозили в цирк", – заявили представители ведомства.

Отметим, несколько лет назад похожая история произошла в Екатеринбурге. Однако закончилась она печально. Транспортная полиция сняла с поезда 50-килограммовую львицу, после чего она умерла.

Хозяйка перевозила ее, оформив проездной документ на домашнюю кошку. Однако в пути женщина не смогла справиться с хищницей, которая, к слову, ехала без намордника.