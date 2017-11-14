Москвичку-живодерку настигла страшная расплата

Живодерку Светлану Дараселию жестоко избили в Москве. Ей проломили череп и сломали нос.

По словам москвички, ее несколько раз ударили электрошокером и пытались изнасиловать. Ставшая известной после издевательства над котенком девушка опубликовала видео, в котором рассказывает, что на нее напал таксист. Он остановил машину в безлюдном месте и, угрожая пистолетом, заставил ее выйти.

После этого он нанес ей сильный удар по голове рукояткой оружия, вспоминает девушка. Затем ее дважды ударили током, и она потеряла сознание, призналась Светлана. При этом она утверждает, что ее пытались изнасиловать и сломали ей нос.

"А мне вчера голову пробили. Просто взяли и бошку пробили ни с того ни с сего. Просто взяли рукоятку от ствола и дали", – рассказывает Дараселия. На видео девушка демонстрирует кровь, запекшуюся в ухе, и ссадину на носу, передает телеканал "360".

По словам потерпевшей, напавший на нее человек был уверен, что она умерла, и столкнул ее в овраг. Однако девушка выжила. Она поехала в травмпункт и полицию. В конце своего рассказа Дараселия пообещала, что скоро на телевидении выйдет программа, посвященная нападению.

Напомним, несколько недель назад российское интернет-сообщество возмутило жестокое избиение котенка, которое Светлана транслировала в Сеть в прямом эфире. Пользователи сохранили видеозапись, стали угрожать блогеру и писать ей гневные комментарии.

Дараселия не чувствует за собой никакой вины, не сожалеет о содеянном и советует всем критикам оставить свое мнение при себе. Котенка у живодерки вскоре забрали зоозащитники.