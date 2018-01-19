"Девочке отрезал щеку": подробности бойни в школе

Ученики школы №5 в бурятском военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ поделились жуткими деталями произошедшего 19 января ЧП. По словам детей, девятиклассник устроил в седьмом классе "мясорубку".

Одноклассница напавшего на педагога и учеников подростка с ужасом вспоминает подробности трагедии. Во время инцидента она находилась в столовой.

"Пожарка зазвучала. Из столовки мы видели, как все выбегали. Мы подумали, что это шутка. Потом забежала училка и отправила нас на улицу. А там уже все вышли. Все плакали", — цитирует девушку RT. Она отметила, что в их отсутствие в класс вбежал одноклассник и закричал, чтобы все уходили, если хотят выжить.

По ее словам, парень закричал и ударил одного из учеников по переносице деревянной частью топора. "У него шла кровь из носа, и он плакал. На улице мы узнали, что он одной девочке отрезал щеку, другой череп разбил. На улице мы видели много дыма из окон. Приехали две машины пожарные и МЧС", – рассказала она. Появилось и видео задержания силовиками устроившего бойню подростка, сообщает Life.ru.

Стало известно, что в школе обнаружили тайник, который организовал юный злоумышленник за батареей. Он спрятал там "коктейль Молотова", видимо, собираясь подняться этажом выше после резни в кабинете на третьем.

"Мы сидели на уроке. Тут к нам ворвались и кинули бутылку. Она взорвалась, шторы загорелись. Мы выбежали, девочку из нашего класса повалили и топором по голове дали несколько раз. Потом еще одной девочке ножом по лицу дали. Это был кошмар!" – говорит ученица класса, на который было совершено нападение.

Другой школьник рассказал, что девятиклассник вбежал к ним примерно в 09:30. "Учительница пыталась его остановить, но получила топором по голове. Далее он бросил "коктейль Молотова" и бросился на детей. Одному отсек несколько пальцев, другому – в колено топором, а третьему – по спине", – вспомнил ребенок.

По словам мальчика, ребят начали эвакуировать только на перемене, в 09:50-10:00. Примерно через 40 минут приехали военные и оцепили школу. "Как мне известно, он попытался покончить с собой, но не смог. Сейчас он больнице и говорит, что давно такое планировал", – цитирует ребенка Telegram-канал Mash.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". В результате случившегося ранения получили семь человек.