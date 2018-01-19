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Старшеклассник с топором напал на школу и отрубил детям пальцы

Кадр youtube.com
В военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ (Бурятия) утром 19 января произошло нападение на школу №5. Девятиклассник искалечил детей и учителя.

Продолжение: "Не ходи в школу, будет мясо": дети знали о предстоящей бойне

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По данным пресс-службы Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия, подросток с топором набросился на учеников седьмого класса и педагога. Затем дебошир при помощи бутылки с "коктейлем Молотова" поджег один из классов. 

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Следствие сообщает о трех пострадавших, однако СМИ пишут о пяти жертвах нападения. Также есть информация, что нападавших было трое.

"Они вошли в школу в Улан-Удэ под видом учеников, открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары тем, кто выбегал из класса. По последним данным, пострадали пять человек: учительница, три ученика и один из нападавших – подросток пытался нанести себе ранения. Двум другим нападавшим удалось сбежать", – сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

Рассказали о ЧП и очевидцы. "Мальчик закинул "Молотова" в класс на третьем этаже, отрубил мальчику палец и ранил одну девочку. Пожарные быстро приехали, а вот полиция и скорая приехала минут через 5-15, даже больше", – цитирует свидетеля происшествия Tayga.info.

По словам матери одной из учениц, ее дочь находилась с ранеными детьми в классе. "Взрослые вывели из школы половину детей, половина внутри осталась… По нашим данным, ранены двое детей и одна учительница. Девочке, говорят, отсекли пальцы. Ее ударили по голове – рассечена щека. У мальчика ранена рука", – цитирует женщину местное издание "Номер один".

По информации Главного управления МЧС по Бурятии, когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь возгорания в классе составляла около 15 квадратных метров. Огонь был потушен спустя несколько минут.

Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. Одного из нападавших задержали, двум его сообщникам удалось сбежать, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона. Возбуждено уголовное дело, передает "360".

Этот инцидент стал вторым за неделю. Напомним, 15 января в школе №127 в Перми произошел конфликт между учеником и бывшим учеником с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Автор: Людмила Фоканова19 января 2018, 08:12

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