Спасавшая детей пермская учительница получила 17 ударов ножом и выжила

Состояние педагога младших классов школы №127 Натальи Шагулиной, находящейся в реанимации после кровавой резни 15 января, остается тяжелым. О том, насколько сильно пострадала женщина, защищая учеников, сообщила на своей странице в Facebook Светлана Денисова – уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.

Омбудсмен написала, что считает педагога героем. По ее словам, придя в сознание, Шагулина первым делом спросила, как чувствуют себя дети.

Стало известно, как себя чувствует учительница. "Мы пока поддерживаем ее в реанимации... Ее состояние улучшилось, сейчас оно стабильное, средней тяжести", – цитирует представителя городской клинической больницы №4 ТАСС.

В медучреждении сообщили, что состояние двух подростков, устроивших поножовщину в школе, также стабильное, ближе к удовлетворительному. Однако "транспортировать куда-либо из больницы их пока нельзя".

Суд арестовал на два месяца двух подростков, подозреваемых в нападении на учителя и учеников пермской школы, передает "360". В Мотовилихинском суде Перми рассказали, что материалы уголовного дела по факту инцидента в школе поступили в суд.

Меру пресечения для подозреваемых определил выездной суд в больнице, пишет "Газета.ru". "Решение будет приниматься не в суде, а в больнице ввиду того, что подростки не могут присутствовать в зале суда по своему состоянию", – заявил представитель Мотовилихинского районного суда.



Публикация от Инцидент Екатеринбург (@incekb) Янв 14, 2018 at 11:35 PST

Напомним, 15 января в школе №127 в Перми произошел конфликт между учеником и бывшим учеником с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".