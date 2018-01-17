Спасавшая детей пермская учительница получила 17 ударов ножом и выжила
Омбудсмен написала, что считает педагога героем. По ее словам, придя в сознание, Шагулина первым делом спросила, как чувствуют себя дети.
Стало известно, как себя чувствует учительница. "Мы пока поддерживаем ее в реанимации... Ее состояние улучшилось, сейчас оно стабильное, средней тяжести", – цитирует представителя городской клинической больницы №4 ТАСС.
В медучреждении сообщили, что состояние двух подростков, устроивших поножовщину в школе, также стабильное, ближе к удовлетворительному. Однако "транспортировать куда-либо из больницы их пока нельзя".
Суд арестовал на два месяца двух подростков, подозреваемых в нападении на учителя и учеников пермской школы, передает "360". В Мотовилихинском суде Перми рассказали, что материалы уголовного дела по факту инцидента в школе поступили в суд.
Меру пресечения для подозреваемых определил выездной суд в больнице, пишет "Газета.ru". "Решение
будет приниматься не в суде, а в больнице ввиду того, что подростки не могут
присутствовать в зале суда по своему состоянию", – заявил представитель
Мотовилихинского районного суда.
Напомним, 15 января в школе №127 в Перми произошел конфликт между учеником и бывшим учеником с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
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