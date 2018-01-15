Как пытались скрыть поножовщину в пермской школе

Выясняются все новые подробности страшной резни в пермской школе. Официальная версия произошедшего вызывает слишком много вопросов.

Согласно заявлению местного управления Следственного комитета России, двое старшеклассников устроили драку с применением ножей прямо в учебном заведении. Якобы дети и учительница пытались разнять вооруженных подростков, в результате чего получили ранения. Однако уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц. То есть поссорившиеся подростки не просто размахивали ножами, а пытались убить окружающих.

Кроме того, многие не верят, что 12 пострадавших детей, учащихся в четвертом классе, могли пытаться разнять драку почти взрослых молодых людей, к тому же вооруженных ножами. "Как объяснить тот факт, что пострадали ученики младших классов?" – задались вопросом пользователи интернета.

Усугубило путаницу поведение местных властей и экстренных служб. Как сообщает портал Ura.ru, первоначально в пресс-службе мэрии Перми заявили, что в школу проникли двое неизвестных мужчин в масках. Многие СМИ сразу начали писать о захвате заложников. Полиция не стала комментировать произошедшее и сослалась на Следственный комитет, а следователи первую официальную информацию выдали только к полудню.

Напомним, в результате нападения на школу двух вооруженных ножами подростков пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Девять детей являются учениками четвертого класса.

Учительница Наталья Шагулина, спасавшая подопечных от нападавших, получила ранение шеи и находится в тяжелом состоянии. Как сообщает телеканал Russia Today, заместитель руководителя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил представить отважного педагога к государственной награде.