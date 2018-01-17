Пьяный изверг вышвырнул с балкона мешавшего спать кота

Житель Екатеринбурга жестоко расправился со своим котом. Живодер выбросил четвероногого друга с 13-го этажа из-за того, что тот его разбудил.

К стражам порядка обратились неравнодушные очевидцы. По факту убийства кота возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Хозяину животного грозит до трех лет колонии.

"В дежурную часть отдела полиции №8 поступило сообщение от граждан о том, что в доме на улице Павла Шаманова мужчина выбросил кота с балкона на 13-м этаже. Животное погибло", – цитирует руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых Ura.ru.

Личность живодера установлена. Им оказался ранее судимый 37-летний охранник винно-водочного магазина. Вину екатеринбуржец признал. Он рассказал, что у него жили два кота – белый Сема и черный Симба.

В тот вечер их хозяин выпивал. "Ночью его разбудил шум – кошки подрались. Разозлившись из-за того, что ему помешали спать, мужчина схватил более агрессивного кота и выбросил его с балкона", – пояснил Горелых.

Случаи жестокого обращения с животными происходят повсеместно. В октябре 2017 года в Ухте пьяный мужчина, обидевшись на знакомую, до смерти застирал ее кота Рыжика. Он засунул животное в стиральную машину и включил ее.

Как писали Dni.Ru, в июне 2017 года в Государственном Большереченском зоопарке имени Соломатина в Омской области злоумышленники убили трех птиц, чтобы съесть. Их жертвами стали кудрявый пеликан, даурский журавль и цесарка обыкновенная.