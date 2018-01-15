Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом

Стало известно имя педагога младших классов, серьезно пострадавшей в кровавой резне в пермской школе №127 15 января. Наталья Васильевна Шагулина находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Продолжение: "Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми

Учительница, несмотря на угрозу своей жизни, защищала детей. Она не побоялась оттолкнуть нападавшего парня, получив при этом страшный удар ножом в шею. Тем самым она смогла спасти несколько учеников от преступника.

"По словам мамы одного из мальчиков, который спасся, учительница оттолкнула нападавшего, поэтому мальчики отбежали", – цитирует мать одного из учеников РИА Новости. Отметим, что нападавших было двое, однако внимание СМИ оказалось сосредоточено на фигуре отличника, который участвовал в олимпиадах от школы, но отличался при этом плохим поведением.

Напомним, инцидент произошел утром 15 января. В одной из пермских школ произошла драка между бывшим и нынешним учениками, и в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек. Учительница и 16-летний ученик находятся в тяжелом состоянии.





Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Злоумышленник был фанатом преступников, устроивших массовое убийство в школе Columbine в 1999 году. Молодой человек размещал в соцсети свои фото с оружием и видео из школы Columbine. Незадолго до нападения он удалил все фотографии и записи со своей стены в соцсети.



На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.