Врачи спасли жизнь заслонившей собой детей пермской учительнице

Педагог младших классов Наталья Шагулина, пострадавшая 15 января в кровавой резне между двумя подростками в школе №127, пришла в сознание. Однако ее состояние остается тяжелым.

Женщина находится в пермской городской больнице №4. По словам медиков, о переводе пациентки в другую клинику речи не идет, поскольку ей оказывается вся необходимая лечебная помощь.

"Пока она остается в реанимационном отделении", – цитирует представителя больницы ТАСС. Стали известны подробности о самочувствии учительницы. "Она все понимает, реагирует на просьбы", – цитирует РИА Новости главного врача Городской клинической больницы №4 Андрея Ронзина. Он добавил, что разговаривать она пока не может, поскольку находится на искусственной вентиляции легких.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова посетила пермские больницы, в которых находятся пострадавшие и подозреваемые в резне подростки. Об их состоянии она сообщила на своей странице в Facebook.

"Дети с перевязанными головами и руками, но общительные, бодрятся... Зашли к каждому ребенку и в реанимацию, и в отделения. Поговорила с докторами, родителями, детьми", – написала Кузнецова. По ее словам, взрослые пока не могут спокойно говорить о произошедшем. "В одном все были едины – благодарили учителя Наталью Васильевну Шагулину за спасение детей", – добавила омбудсмен.

Также Анна Кузнецова побывала в больнице, где лежат подозреваемые. По словам врачей, родные их пока не посещали и не интересовались их состоянием.

В настоящий момент школа, где в драке между двумя несовершеннолетними с поножовщиной пострадали 15 человек, закрыта, передает РИА Новости. У ворот, ведущих на территорию школы, дежурят сотрудники полиции. Когда возобновятся занятия – неизвестно.

По мнению президента ассоциации "Школа без опасности" Сергея Саминского, трагедии можно было бы избежать, если бы учебное заведение было оборудовано охранной сигнализацией и "тревожной кнопкой". "В школе стоит не спецназ и не агент 007, там стоит охранник. И половина из них – женщины и девушки. Но у этого охранника должна быть на брелоке кнопка вызова наряда полиции, который должен прибыть на место через четыре минуты. Не надо задерживать преступника. Нужно лишь вызвать полицию", – цитирует эксперта НСН.

Публикация от Инцидент Екатеринбург (@incekb) Янв 14, 2018 at 11:35 PST

Напомним, в результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 13 госпитализированы. Двое несовершеннолетних – ученик и бывший ученик школы, задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.