Отец убийцы чемпиона мира Драчева погиб страшной смертью

Отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, скончался 16 января в ДТП в Хабаровске. Об этом сообщил адвокат их семьи Константин Лысенко.

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