Отец убийцы чемпиона мира Драчева погиб страшной смертью
По данным ГИБДД РФ по Хабаровскому краю, ЧП произошло ранним утром в Железнодорожном районе города. Автомобиль Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм отец Анара Аллахверанова скончался на месте. Известно, что водитель был трезв. По факту аварии возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
"Да. Он шел на работу, ходил одним и тем же маршрутом", – цитирует Константина Лысенко газета "Известия". "Могу сказать, что были угрозы отцу", – добавил адвокат Аллахверанова.
Напомним, 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между спортсменом Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. Чемпион мира пропустил удар ногой по голове, а затем соперник добил его. Как показала экспертиза, Драчев умер от черепно-мозговой травмы. Аллахверанов с места происшествия скрылся. Он был объявлен в федеральный и международный розыск, но позже пришел с повинной и сознался в совершении преступления.
Отметим, 15 января в Хабаровске начались предварительные слушания по делу об убийстве Драчева. Защита Анара Аллахверанова заявила ходатайство о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе экспертизы. Следующее заседание суда с рассмотрение ходатайств пройдут 23 января.
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