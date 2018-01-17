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Отец убийцы чемпиона мира Драчева погиб страшной смертью

Андрей Драчев. Фото: wikipedia.org
Отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, скончался 16 января в ДТП в Хабаровске. Об этом сообщил адвокат их семьи Константин Лысенко.
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По данным ГИБДД РФ по Хабаровскому краю, ЧП произошло ранним утром в Железнодорожном районе города. Автомобиль Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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От полученных травм отец Анара Аллахверанова скончался на месте. Известно, что водитель был трезв. По факту аварии возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

"Да. Он шел на работу, ходил одним и тем же маршрутом", – цитирует Константина Лысенко газета "Известия". "Могу сказать, что были угрозы отцу", – добавил адвокат Аллахверанова.

Напомним, 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между спортсменом Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. Чемпион мира пропустил удар ногой по голове, а затем соперник добил его. Как показала экспертиза, Драчев умер от черепно-мозговой травмы. Аллахверанов с места происшествия скрылся. Он был объявлен в федеральный и международный розыск, но позже пришел с повинной и сознался в совершении преступления.

Отметим, 15 января в Хабаровске начались предварительные слушания по делу об убийстве Драчева. Защита Анара Аллахверанова заявила ходатайство о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе экспертизы. Следующее заседание суда с рассмотрение ходатайств пройдут 23 января.

Автор: Людмила Фоканова17 января 2018, 08:19

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