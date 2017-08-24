Скандал с Серебренниковым Отмена 1 сентября Эксклюзив "Дом-2" Интервью

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Новый поворот в деле об убийстве чемпиона мира в Хабаровске

Фото: dni.ru
В деле об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева в Хабаровске появились новые факты. Оказалось, что в преступлении замешаны сотрудники Росгвардии.
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Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета России, в отношении двух сотрудников экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". По версии следствия, утром 20 августа охранник торгового центра Хабаровска увидел массовое скопление агрессивно настроенных мужчин и нажал тревожную кнопку. 

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На вызов прибыли два дежурных сотрудника Росгвардии и стали свидетелями ожесточенной драки между Драчевым и Аллахверановым. "Являясь очевидцами, как один из них, 25-летний Анар Аллахверанов, нанес множественные удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия", – пояснили в СК.  

По данным следствия, бездействие бойцов Росгвардии позволило агрессору продолжать избивать Драчева. В итоге пауэрлифтер скончался от полученных ударов. Предварительная экспертиза показала, что смерть спортсмена наступила в результате черепно-мозговой травмы. 

Напомним, громкое преступление произошло утром на одной из улиц Хабаровска. 25-летний Анар Аллахверанов затеял разборки с чемпионом мира по пауэрлифтингу Андреем Драчевым. Спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения, а потому пытался успокоить дебошира, предложив выяснить отношения на следующий день. Однако Аллахверанов спровоцировал драку.

От полученных травм Драчев скончался, а его убийца скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция. 

Автор: Рудольф Великолепный24 августа 2017, 11:35

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