Напавшие на пермскую школу подростки пообещали зарезать друг друга

Становятся известны все новые подробности нападения на пермскую школу. Подростки, устроившие резню в классе, не планировали дальнейшую жизнь.



16-летние подозреваемые в нападении с ножом на четвероклассников пообещали, что убьют друг друга после атаки: именно этим объясняются ранения, полученные молодыми людьми. Как сообщает Teleram-канал Mash, каждый из нападавших ударил другого по одному разу. Молодые люди не смогли выполнить обещания – подросткам стало слишком больно.

Кроме того, авторам канала стало известен предполагаемый мотив нападавших на школу. Целью подростков могла стать слава: за несколько дней до событий, Лев рассказал их общему знакомому, что планирует устроить "нечто в школе". Что именно – он не пояснил, но обещал, что будет громко. Также авторы канала уверяют, что нападение спланировал подросток, который был отчислен из школы. Его товарищ, который продолжал обучение, просто поддержал друга.

Напомним, утром понедельника двое молодых людей ворвались в одну из аудиторий пермской школы. Преступники выбрали своими жертвами учеников четвертого класса. нападали на тех, кто сидел ближе к выходу. "Нам казалось, что они планировали зарезать весь класс", – заявил свидетель происшествия.

Первой пострадавшей стала учительница. Она попыталась вызвать полицию. "Один ее схватил и держал за волосы вроде. А второй бил ножом. Она упала. И потом помню, много крови было", – рассказал четвероклассник, ставший свидетелем произошедшего.

Ученику удалось сбежать из класса: он схватил друга, который получил ножевое ранение в голову, и отправился в поликлинику. "Я ему помогал бежать. Ему сложно было передвигаться. Как вспомню, сколько крови было в классе...", – ужасается ребенок.

Дала комментарий и старшая сестра ученика. "Я собралась уезжать в институт, как позвонили в дверь. Открыла и увидела брата и маму одной пострадавшей девочки. Брат был весь в крови. Не пострадал он, просто было столько крови, что он тоже оказался забрызган с ног до головы", – цитирует ее сайт "Московский комсомолец".