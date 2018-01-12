Известный ведущий умер от рака легких

Известный ведущий и журналист Виктор Топаллер скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. Именитые друзья выразили свои соболезнования.

Журналист, режиссер и ведущий Виктор Топаллер, работавший в крупных русскоязычных изданиях Израиля и США, умер в среду, 10 января, в Нью-Йорке. Однако отечественные журналисты узнали об этом лишь сейчас. Топаллеру было 59 лет. Причиной смерти стал рак легких, который у него обнаружили несколько месяцев назад.

"Это был очень светлый, честный, бескомпромиссный и бесконечно талантливый человек. В течение получаса, пока наша семья приходила в себя, мы стали получать большое количество звонков и сообщений – новость распространилась мгновенно и многих буквально шокировала", – цитирует сына Топаллера Алексея ТАСС.

О скончавшемся журналисте и телеведущем, который на протяжении 17 лет вел авторскую передачу, общаясь с разными известными людьми, высказались многие отечественные звезды. Радиоведущая Ксения Ларина на своей страничке в соцсети написала: "Ушел Виктор Топаллер. Последний год жизни был у него тяжелейший, болезнь накрыла его вслед за передрягами на работе. Мы с Виктором так и не встретились, но в Facebook часто переписывались, вели долгие ночные беседы о профессии, о людях, с которыми сводила судьба, об Америке, о политике... С ним было ужасно интересно и как-то очень тепло, словно мы знаем друг друга давно".

Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik) Янв 10, 2018 at 11:45 PST

Юморист Ефим Шифрин был лично знаком с Топаллером. На своей страничке в Instagram артист опубликовал совместное фото с телеведущим и сообщил: "Мне было трудно разговаривать с Виктором в последнюю нашу встречу, так разошлись наши идейные пути. Но я живу другими воспоминаниями: мокрой ночной Москвой и жаркой улочкой Тель-Авива, где однажды неожиданно встретил его, нашими давними попойками и похождениями, первыми афишами и спектаклями, долгими гастролями и возвращением домой... И эти воспоминания со мной, доколе я буду жить. Доколе я буду хоть что-то соображать и помнить..."