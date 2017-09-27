Спускавшийся по простыне романтик сорвался с четвертого этажа

Страсть к романтическим приключениям чуть не погубила 18-летнего студента из Екатеринбурга. Молодой человек решил спуститься в комнату к девушкам из его общежития по простыням и сорвался с высоты 12 метров.

Инцидент произошел в общежитии Екатеринбурга. 18-летний студент техникума химического машиностроения решил устроить своим соседкам романтичный сюрприз и "зайти" к ним в гости через окно.

Соорудив канат из простыней, молодой человек попытался спуститься с пятого этажа на четвертый, в комнату, где жили девушки. Однако что-то пошло не так, и на уровне четвертого этажа студент сорвался. В результате падения с 12-метровой высоты юноша упал на траву, потеряв сознание.

К счастью, студента заметил парковавшийся рядом водитель и вызвал скорую. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у юноши перелом двух позвонков – шейного и грудного. Сейчас он лежит в 36-й больнице, передает E1.ru.

"Пациент в сознании, в состоянии средней степени тяжести. У него многочисленные переломы, сотрясение головного мозга. Ему проводят медицинское обследование и готовят к операции", – прокомментировали инцидент в Горздраве.

В полиции также подтвердили факт случившегося. "В ходе опроса жителей общежития установлено, что гражданин решил сделать дамам сюрприз и хотел перелезть с пятого этажа на четвертый к ним, но сорвался и упал с высоты четвертого этажа", – прокомментировали в ГУ МВД по Екатеринбургу.

В полиции также подчеркнули, что в момент подготовки "сюрприза" юноша был пьян. Мать пострадавшего отказывается верить в то, что ее сын пострадал из-за собственной глупости. "У нас в семье трагедия, не мог он специально лезть куда-то на высоте, это случайность, больше ничего не скажу", – заявила расстроенная женщина.



