На свадьбе в Курске брат жениха упал с дерева и умер

В "Роще невест" на улице Тропинка в Курске 24-летний местный житель погиб на свадьбе своего брата, передает Life.ru. Сообщается, что молодой человек забрался на дерево, чтобы привязать ленточки к торжеству и сорвался вниз с семиметровой высоты. Он сломал шейный отдел позвоночника и умер на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

