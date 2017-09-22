"Пьяного" мальчика признали аутистом

Скандал с памятником Калашникову Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 22 сентября
Лента новостей
12:57
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
12:57
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
12:47
Главные события Москвы с 22 по 28 сентября
12:45
Джигурда успокаивал Панина на диване
12:37
Совет на выходные
12:29
Назван легкий способ продлить жизнь
12:26
Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"
12:25
В Госдуме создан комитет по контролю и регламенту
12:15
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
11:58
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
11:53
Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами
11:25
Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
11:08
Миллиардера Джабраилова проверят на вменяемость
10:50
Россиянин утонул в бассейне в Турции
10:30
Галибина довело до слез мистическое сообщение
10:27
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
10:26
Промышленники России собираются в Москву на II Межрегиональный промышленный Форум
10:16
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
10:15
В России вырос прожиточный минимум
09:57
Медики об изменившемся состоянии Караченцова
09:56
Трагедия жизни самой богатой женщины в мире
09:41
У москвича украли иномарку за 4,7 млн рублей
09:29
Киев признал неизбежность покупки газа у Москвы
09:27
Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой
09:24
Топ-10 неожиданных кулинарных советов
09:00
Женщину лишили детей после удаления груди
08:51
Как съездить в Европу и не разориться
08:40
Неожиданная версия развода Эвелины Бледанс
08:39
США выдвинули громкое обвинение против России
08:29
Хозяин Белого дома дал задание лебезящему Порошенко
08:06
Спасатели вытащили из Москвы-реки раненого школьника
21:51
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
21:44
У известного хоккеиста рак костного мозга
21:37
Орбакайте гордится скандальным сыном
21:31
Как без проблем сделать ремонт в съемной квартире
20:54
Умерла самая богатая женщина планеты
20:50
У режиссера Мережко подозревают инсульт
20:42
Самолет не долетел до Армении из-за курившего пассажира
20:38
В Белоруссию выслали почти тонну овощей
20:31
В Домодедово произошло ЧП с крупнейшим лайнером
20:23
В Прикамье нашли усеянный человеческими костями пляж
20:17
Определен российский претендент на "Оскар"
19:54
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
19:49
Пожизненно лишенная прав Багдасарян получила новый штраф
19:44
Бузова оставила странное сообщение
19:16
Зрители Московского цирка хлопали сломавшему шею акробату (видео)
19:06
Трамп унизил Украину на встрече с Порошенко
18:53
Названы условия запуска программы реновации в регионах
18:26
Ведущего НТВ ограбили на съемках программы (видео)
18:11
Порошенко готовит военный сценарий для Донбасса
18:08
Хилькевич плачет из-за несчастной любви
18:01
В небе над Химками заметили НЛО (фото)
17:52
Запад истерит из-за российско-белорусских учений
17:31
В Москве мигранты устроили новую провокацию
17:14
Автобус столкнулся с бетономешалкой в Зеленограде
17:11
Медведев сравнил США с похоронной командой
17:00
Керченский мост стал трагедией для Порошенко
16:27
Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове
16:21
Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп
16:13
Рассказ о депрессивной "Алисе" развеселил Путина
16:12
Алсу показала красивого брата
16:07
Общество мешает архитектурному прогрессу в стране
16:01
Воспитательница детсада оказалась в центре секс-скандала
15:50
Раскрыта причина безграмотности Трампа
15:44
Звезда "Дома-2": Молодые девочки хотят все и сразу
15:35
В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту
15:33
Навка провела ночь с мужем Заворотнюк
15:30
Путин выиграл у Меркель со счетом 5:2
15:17
Думские фракции определят приоритетные законопроекты
15:12
Муж Собчак готовится быть первой леди
15:08
Волочкову в розовом боди подняли на смех
15:01
Ученые раскрыли секрет роста пениса
14:41
Открылись странные подробности о бунте мигрантов в Москве
14:35
США натравили на Меркель хакеров-нацистов
14:34
Друг выкинул именинницу с балкона в Москве
14:26
Надежда Савченко отказалась от образа секс-бомбы
14:18
Освободившийся Александр Носик пришел в гости к кошечкам
14:18
В Москве 6-летнего мальчика похитили на глазах у матери
14:18
В Сколково обсудили безопасность детей
14:16
Звезда сериала "Ольга" решилась на страшный шаг из-за смерти всех родных
14:01
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
14:01
Максима Галкина задержали при покупке наркотиков
13:52
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга
13:44
Названы лучшие фильмы о вампирах
13:35
Варум бросила мужа ради известного певца
13:29
Легендарный iPhone перестанут продавать в России
13:26
Невежественный Трамп опозорился на публике в ООН
13:26
Врач-эндоскопист порвал пищевод пациентке
13:21
Собчак стала жертвой мошенников
13:06
Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу
12:57
Учительнице грозит пожизненный срок за секс со школьниками
12:56
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
12:44
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
12:31
Москва отвесила финансовую пощечину Киеву
12:30
В Москве появился новый способ проверить автомобиль
12:23
Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице
12:21
Внебрачный сын добивается признания от Ливанова
12:18
На МКАД реконструируют еще одну развязку
12:10
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
11:56
В Сети высмеяли странное бегство Порошенко и Пенса
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
Лазарев поддержал истерику Макаревича
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
Изувеченного Градского с адской болью вывели петь с Кобзоном
Общество

"Пьяного" мальчика признали аутистом

Роман Шимко. Кадр youtube.com
Характеристика умершего в ДТП шестилетнего мальчика попала в руки журналистов. Детсадовский воспитатель погибшего ребенка считает, что он был аутистом. К таким выводам педагога подтолкнуло поведение воспитанника. По словам сотрудника детского сада №21, который посещал ребенок, у него были заметны типичные признаки аутизма.
прочитано 4331 раз

В документе, который был предоставлен отцу жертвы ДТП, его сын был направлен в логопедическую группу с заключением "общее недоразвитие речи". "За последний год пребывания в детском саду следует отметить особенности его психомоторного и речевого развития. В частности, ребенок любил играть один, предпочитал настольные игры, рассматривал картинки в книгах, испытывал затруднения в общении с детьми", – цитирует заключение "Газета.ru".

ПО ТЕМЕ

Родителей "пьяного мальчика" обвинили в спаивании ребенка

Вскрылись новые нарушения в деле "пьяного" мальчика

 ДТП с "пьяным" мальчиком

Сюжеты ДТП с "пьяным" мальчиком

У него был низкий уровень развития деятельности, направленной на познание, он не усваивал программный материал, его запас знаний не соответствовал возрасту. Ребенок не устанавливал причинно-следственные связи, обладал слабой концентрацией и проблемами с вниманием, всегда избегал прямого контакта глазами. Самостоятельную речь мальчик использовал только по необходимости, а объем пассивного словаря был скуден, отмечается в тексте документа.

Эксперты отмечают, что это симптомы, свойственные больным аутизмом детям. Однако это заключение вступает в противоречие с проведенной ранее экспертизой мозга ребенка: судя по этому исследованию, никаких отклонений мозговой деятельности у мальчика не выявлено.

По словам защитника Романа Шимко, отца мальчика, новый документ – подлог, созданный для давления на его клиента. Якобы заведующая детским садом Ирина Леонтьева заявила в разговоре с Романом, что ее попросили дать подобную характеристику вышестоящие организации.

Возможно, такой документ был изготовлен для того, чтобы иметь один из рычагов давления на Шимко, считает его адвокат. "Так, например, если ребенок был болен, то ему требовалось бы особое отношение, лечение, а этого не происходило. Именно эта негативная характеристика сейчас находится в органах опеки, и при особом желании можно пригрозить Шимко отобрать у него второго сына, а ведь у них прекрасная крепкая семья", – заявил он.

Автор: Михаил Войцеховский22 сентября 2017, 10:56

комментарии

Политика

Трамп унизил Украину на встрече с Порошенко
Путин выиграл у Меркель со счетом 5:2
Раскрыта причина безграмотности Трампа
Керченский мост стал трагедией для Порошенко

Шоу-бизнес

Джигурда успокаивал Панина на диване
Российская актриса в коме после падения дома
Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"
Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами

Проишествия

Умерла самая богатая женщина планеты
Ведущего НТВ ограбили на съемках программы (видео)
В Москве мигранты устроили новую провокацию
Зрители Московского цирка хлопали сломавшему шею акробату (видео)

Lifestyle

Определен российский претендент на "Оскар"
Названы лучшие фильмы о вампирах
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
Поклонская о "Матильде": Грех и яд
Шоу-бизнес

Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой

Об актрисе рассказала ее подруга
Шоу-бизнес

Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами

Артист прокомментировал изменения в программе главной "кнопки" страны
Шоу-бизнес

Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"

Участница "Дома-2" Вера Курочка приняла участие в эротической фотосессии
Шоу-бизнес

Джигурда успокаивал Панина на диване

Мало кто знает, что актер по второму образованию психиатр

Гороскоп

Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться

Фоторепортажи

Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
Освободившийся Александр Носик пришел в гости к кошечкам
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга

Спорт

Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду

Регионы

Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове
В небе над Химками заметили НЛО (фото)
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru