"Пьяного" мальчика признали аутистом

Характеристика умершего в ДТП шестилетнего мальчика попала в руки журналистов. Детсадовский воспитатель погибшего ребенка считает, что он был аутистом. К таким выводам педагога подтолкнуло поведение воспитанника. По словам сотрудника детского сада №21, который посещал ребенок, у него были заметны типичные признаки аутизма.

В документе, который был предоставлен отцу жертвы ДТП, его сын был направлен в логопедическую группу с заключением "общее недоразвитие речи". "За последний год пребывания в детском саду следует отметить особенности его психомоторного и речевого развития. В частности, ребенок любил играть один, предпочитал настольные игры, рассматривал картинки в книгах, испытывал затруднения в общении с детьми", – цитирует заключение "Газета.ru".

У него был низкий уровень развития деятельности, направленной на познание, он не усваивал программный материал, его запас знаний не соответствовал возрасту. Ребенок не устанавливал причинно-следственные связи, обладал слабой концентрацией и проблемами с вниманием, всегда избегал прямого контакта глазами. Самостоятельную речь мальчик использовал только по необходимости, а объем пассивного словаря был скуден, отмечается в тексте документа.

Эксперты отмечают, что это симптомы, свойственные больным аутизмом детям. Однако это заключение вступает в противоречие с проведенной ранее экспертизой мозга ребенка: судя по этому исследованию, никаких отклонений мозговой деятельности у мальчика не выявлено.

По словам защитника Романа Шимко, отца мальчика, новый документ – подлог, созданный для давления на его клиента. Якобы заведующая детским садом Ирина Леонтьева заявила в разговоре с Романом, что ее попросили дать подобную характеристику вышестоящие организации.

Возможно, такой документ был изготовлен для того, чтобы иметь один из рычагов давления на Шимко, считает его адвокат. "Так, например, если ребенок был болен, то ему требовалось бы особое отношение, лечение, а этого не происходило. Именно эта негативная характеристика сейчас находится в органах опеки, и при особом желании можно пригрозить Шимко отобрать у него второго сына, а ведь у них прекрасная крепкая семья", – заявил он.