Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым

Виновниками аварии, в которой пострадал командующий российскими ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и погиб водитель, могут оказаться сами военные. Автомобиль ВАИ не имел права выезжать на встречную полосу.

В аварии на трассе "Кола" в Мурманской области на большой скорости столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Lanos и следовавший в составе колонны микроавтобус Volkswagen. Эксперты считают, что причиной трагедии могло быть нарушение правил сопровождения кортежа водителем автомобиля Военной автоинспекции (ВАИ), пишет "Газета.Ru".

"Существует инструкция о порядке сопровождения автомобилей, утвержденная приказом МВД, в которой говорится, что водитель автомобиля сопровождения не имеет права отступать от некоторых положений ПДД, даже если он едет со включенным спецсигналом и сиреной. Это некое изъятие из ПДД. В частности, запрещается отступать от правил обгона. На видеозаписи аварии же я видел, что водитель сопровождающей машины пересек сплошную и стал совершать обгон на большой скорости. Он не только нарушил ПДД, но и отошел от инструкции", – прокомментировал видео ДТПпредседатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Тот, кто находится за рулем автомобиля со спецсигналом, не должен подвергать опасности других участников дорожного движения. Если авария произошла на встречной полосе, виноват водитель, который на нее выехал вопреки Правилам дорожного движения. "Тем более командующий ВДВ – чиновник категории А, сопровождавшие его водители обязаны были обеспечить его безопасность", – уверен руководитель Центра контраварийной подготовки водителей "МастерКласс" Алексей Колонтай.

В Министерстве обороны спустя четыре дня после произошедшей 15 сентября аварии заявили, что виновником аварии мог стать водитель Chevrolet, который якобы не справился с управлением и влетел во встречный микроавтобус. Однако у экспертов возникли претензии к официальной версии. Они считают, что на записи с места аварии видно, что военная колонна на большой скорости обгоняет транспортные средства по встречной полосе, пересекая при этом сплошную линию разметки.