Подробности смертельного ДТП с Сердюковым
ДТП произошло на скоростном участке трассы неподалеку от Мурманска. Водитель Chevrolet Lanos пошел на обгон, однако не справился с управлением: иномарку вынесло на встречную полосу, по которой передвигалась военная колонна.
Легковушка на достаточно высокой скорости протаранила микроавтобус Volkswagen Caravelle, в салоне которого находился Андрей Сердюков. Отметим, что во время аварии шел дождь, но видимость на трассе оставалась хорошей, передает РЕН ТВ.
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