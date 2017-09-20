Подробности смертельного ДТП с Сердюковым

Раскрыты детали страшной аварии, в которой пострадал командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков. Военную колонну протаранил 34-летний водитель.

ДТП произошло на скоростном участке трассы неподалеку от Мурманска. Водитель Chevrolet Lanos пошел на обгон, однако не справился с управлением: иномарку вынесло на встречную полосу, по которой передвигалась военная колонна.

Легковушка на достаточно высокой скорости протаранила микроавтобус Volkswagen Caravelle, в салоне которого находился Андрей Сердюков. Отметим, что во время аварии шел дождь, но видимость на трассе оставалась хорошей, передает РЕН ТВ.

Жертвой ДТП стал мужчина, находившийся за рулем Chevrolet. В салоне иномарки были три пассажира – жена и дети водителя. Они доставлены в больницу. Также госпитализированы ехавшие в микроавтобусе генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев, сообщает "360"





У генерал-полковника Андрея Сердюкова диагностировали травму головы, позвоночника, ушибленную рану лобной области, закрытый перелом остистых отростков девятого, десятого и 11-го позвонков. Он находится в нейрохирургическом отделении, состояние пациента врачи оценивают как среднее.





Напомним, ДТП случилось 15 сентября на 1420-м километре автодороги Р21 "Кола". Момент аварии попал на видео, запись изучают правоохранители.