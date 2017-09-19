Сердюков разбился в ДТП
Авария случилась на 1420-м километре автодороги Р21 "Кола". В микроавтобус генерала, который следовал в составе кортежа, врезалась иномарка.
Машина вылетела со встречной полосы и протаранила автомобиль, в салоне которого находился Сердюков. В результате ДТП микроавтобус перевернулся.
Генерал получил тяжелые травмы, у него диагностирован перелом позвоночника. Высокопоставленного военного доставили в отделение реанимации госпиталя Северного флота, передает Lenta.ru. Также в аварии пострадали заместитель главнокомандующего по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, помощник Сердюкова и адъютант.
Водитель иномарки, которая протаранила кортеж, умер по пути в больницу. Его жена было госпитализирована. Двое их детей получили незначительные травмы.
Водитель служебного микроавтобуса также отделался ушибами. Экспертиза показала, что в момент аварии он был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что генерал-полковник Андрей Сердюков был назначен командующим ВДВ 6 октября 2016 года. Он сменил на этом посту генерал-полковника Владимира Шаманова: военный стал депутатом Госдумы.
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