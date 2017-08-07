Зверское убийство российского чемпиона попало на видео

В Сети предположительно появилось видео зверского убийства российского чемпиона по вольной борьбе Юрия Власко. Группа людей избивала спортсмена даже после того, как он упал на землю.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как на мужчину, внешне похожего на Юрия Власко, напали сразу несколько мужчин. Сообщается, что в драке участвовала группа спортсменов и несколько ранее судимых преступников. Повалив чемпиона на землю, злоумышленники продолжили бить его ногами по лицу.

Предполагается, что чемпион погиб от ножевого ранения. По данным регионального управления Следственного комитета России, один из преступников "сразу нанес спортсмену ножом удар в грудь, а второй – затем нанес не менее семи ударов металлическим прутом по голове". После этого преступники попытались скрыться с места драки.

Между тем стало известно, что стражи порядка задержали обоих подозреваемых по делу об убийстве Юрия Власко. В Следственном комитете рассказали, что "ими оказались ранее судимые жители Улан-Удэ, 29 и 33 лет".

"Им уже предъявлено предварительное обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал представитель ведомства. "В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление полной и объективной картины происшествия", – пояснили в пресс-службе СКР.

Напомним, трагедия произошла 29 июля 2017 года на побережье Байкала возле села Горячинск. По данным следствия, Юрий Власко по просьбе знакомого вмешался в конфликт, который впоследствии перешел в массовую драку. Через некоторое время друзья спортсмена заметили, что он лежит на земле и истекает кровью. Они попытались спасти его, однако он скончался еще по дороге в больницу.