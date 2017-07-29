Российского борца зарезали на берегу Байкала

В ночь на 29 июля на берегу Байкала возле села Горячинска в Бурятии было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями, передает ТАСС. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Представители правоохранительных органов региона рассказали, что погибшим оказался известный российский борец, мастер спорта международного класса по вольной борьбе и многократный победитель российских и международных соревнований Юрий Власко.

В Бурятии на Байкале убили известного спортсмена Юрия Власко https://t.co/XwKpXonkdZ pic.twitter.com/Ii8bvWMH3t — Илья Кошлюнов (@ilya_bur) 29 июля 2017 г.