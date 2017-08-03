Убийцу российского чемпиона поймали в Бурятии

Юрий Власко погиб в ночь на 29 июля на берегу Байкала, неподалеку от Горячинска. Подозреваемый в убийстве спортсмена задержан в Бурятии.

В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве Юрия Власко. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований погиб в ночь на 29 июля на берегу Байкала, неподалеку от Горячинска. Ему было 20 лет.

Задержанный сознался в причастности к преступлению, отметив, что это была самозащита. Впрочем, следователи считают, что его слова не соответствуют объективной картине происшествия и показаниям свидетелей, сообщает РИА Новости.



Юрий Власко прибыл в Горячинск, чтобы показать природу Бурятии гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева. "И вот что из этого вышло. Его зарезали. Ударили ножом прямо в сердце", – рассказали близкие спортсмена.

Как писали Dni.Ru, вечером на дискотеке у борца и его спутников возник конфликт с другой компанией. Разбираться молодые люди пошли на озеро, и в ходе драки одна из сторон пустила в ход ножи.

"Друзья молодого человека были в панике. Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла", – сообщили очевидцы.

Тело Юрия Власко с ножевыми ранами было найдено на берегу Байкала. Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство".