11-летняя россиянка спасла из огня шестерых детей

11-летняя школьница спасла при пожаре младших братьев и сестер. В результате детской шалости с огнем была повреждена кровля частного дома и уничтожена деревянная веранда.

В дежурно-диспетчерскую службу 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан днем поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Горело в селе Мраково Кугарчинского района, сообщает местное МЧС.

Прибыв на место, пожарные увидели идущий с крыши дома дым и горящую веранду. Развернув технику, спасатели приступили к устранению возгорания.

Когда опасность миновала, оказалось, что во время пожара в доме находились семеро детей: 11-летняя девочка и ее родные и двоюродные младшие братья и сестры. Еще до приезда спасателей школьнице удалось вынести всех их в безопасное место. Известно, что дом загорелся из-за неосторожных игр детей с огнем. Кроме того, спасатели оказали первую помощь остававшейся в горящем здании 32-летней женщине. МЧС сообщает, что она отделалась ожогами. Ее жизни больше ничто не угрожает.

"В 15 часов 05 минут открытое горение ликвидировано. В 15 часов 15 минут пожар потушен полностью", – отчитались спасатели.