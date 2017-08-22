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Авг. 22, 2017
просмотры: 123

Как горел Ростов-на-Дону

567

Крупный пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул из-за "постороннего источника зажигания". По словам главы регионального главка МЧС Валерия Синькова, это – основная версия.

Пожар охватил почти 120 жилых домов, в которых проживает более 200 семей.

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