Как горел Ростов-на-Дону

Крупный пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул из-за "постороннего источника зажигания". По словам главы регионального главка МЧС Валерия Синькова, это – основная версия.

Пожар охватил почти 120 жилых домов, в которых проживает более 200 семей.