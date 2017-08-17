Юная пироманка держит в страхе городок
Пожар с человеческими жертвами произошел июльской ночью в частном доме: жилье и надворные постройки полностью сгорели, погиб хозяин дома. Позже неподалеку произошло еще два возгорания. В минувшем году здесь же сгорел еще один дом. Местные жители подозревают в поджогах свою 13-летнюю соседку, сообщают Омутнинские Вести+.
Девочка из неблагополучной семьи сейчас отправлена в психиатрическую клинику. но это не успокаивает соседей. Они неоднократно слышали от подростка угрозы поджечь их дома и теперь боятся оставлять свои хозяйства без присмотра. Без преувеличения, школьница держит в страхе почти весь небольшой городок. "Чей дом будет следующий, неизвестно", – говорят местные жители. "Раньше поджоги тоже были, но свои предположения на счет нее мы не высказывали", – добавляют горожане.
Родители девочки злоупотребляют спиртным, отец прикован к постели. По словам соседей, девочку тоже уже видели нетрезвой и с сигаретой. Табак якобы ей покупает мать. Школьницу неоднократно видели на улице глубокой ночью. Уличного освещения здесь нет, поэтому в ночи может скрыться любой злоумышленник. По этой причине соседи организовали ночные дежурства. Впрочем, особой надежды на это у них нет.
Как сообщил местному изданию начальник отдела полиции "Омутнинский" Александр Вдовкин, девочка отправлена на лечение в психиатрическую больницу сроком минимум на месяц. У нее имеются признаки такого заболевания, как пиромания. По словам стража закона, школьницу вряд ли удастся вылечить.
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