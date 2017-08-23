Отважные пожарные съели спасенных из огня поросят

Пожарные полгода назад выезжали на вызов, чтобы потушить одну из окрестных ферм: там горело более 60 тонн сена. В тот раз из огня были спасены две свиноматки и полторы дюжины поросят.

Февральский пожар разгорелся на ферме, расположенной в британском селе Пьюзи в графстве Уилтшир. Пылал амбар и десятки тонн сухого сена. Огненная стихия угрожала всему живому вокруг, сообщает издание The Daily Telegraph.

Спасатели не только укротили огонь, но и спасли жизни двух свиноматок и восемнадцати поросят, живущих в амбаре. Чтобы отблагодарить отважных парней, хозяйка фермы на днях пригласила их к себе в гости на ту самую ферму. К столу были поданы аппетитные свиные колбаски, сосиски и другие мясные деликатесы.

Оказалось, что все мясные блюда были приготовлены из тех самых восемнадцати поросят, которых в феврале, рискуя жизнью, пожарные спасли из пылающего амбара. Хозяйка фермы таким образом решила отблагодарить пожарных – подав спасенных к торжественному столу дольками, сосисками и в соусе.

Совсем другое отношение к свинкам в Испании. В провинции Хаэн, расположенной в Андалусии, появилась первая пятизвездочная свиноферма. Ее создатель Франциско Моблана создал для поросят поистине шикарные условия, сообщали ранее Dni.Ru. Свиньи едят только здоровую пищу, хорошо спят, а также слушают классическую музыку. На пятизвездочной ферме свиньи чувствуют себя защищенными и расслабленными, что отражается на вкусовых свойствах их мяса.