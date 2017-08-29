Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
По словам мужчины, он не заставлял двух девушек и парня умываться зеленкой, а просто предложил им "такую альтернативу за неоплаченный проезд", передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы управления МВД России по Хабаровску Кирилла Блинова. По словам мужчины, он вез молодых людей из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский.
Дорога занимает около двух часов езды. Пассажиры пообещали таксисту расплатиться, сняв деньги в банкомате в Вяземском. Однако на счету у молодых людей средств не оказалось. Друг девушек пошел взять денег у родных, однако вернулся с пустыми руками.
Тогда таксист повез их обратно в Хабаровск. На окраине города он остановился у аптеки и купил три пузырька зеленки. "Идею почерпнул из интернета. И предложил им расплатиться за проезд, умывшись зеленкой, на что те согласились", – рассказал представитель МВД.
Известно, что пострадавшие молодые люди в полицию не обращались. Сейчас их личности устанавливаются, чтобы опросить и узнать их версию произошедшего.
Об издевавшемся над пассажирами таксисте известно, что он 1979 года рождения, официально безработный. С августа этого года мужчина занимается частным извозом, арендуя автомобиль.
Напомним, ранее в Сеть попал скандальный ролик, на котором таксист заставляет двух девушек умыть лицо зеленкой. На записи одна из жертв унизительного наказания стыдливо прикрывает испачканное лицо кофтой, а другая плачет.
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