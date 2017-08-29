Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек

Выяснились новые подробности скандального инцидента, произошедшего на дороге в Хабаровском крае. Таксист, умывший лица девушек зеленкой, добровольно пришел в полицию и объяснил свой жестокий поступок.

По словам мужчины, он не заставлял двух девушек и парня умываться зеленкой, а просто предложил им "такую альтернативу за неоплаченный проезд", передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы управления МВД России по Хабаровску Кирилла Блинова. По словам мужчины, он вез молодых людей из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский.

Дорога занимает около двух часов езды. Пассажиры пообещали таксисту расплатиться, сняв деньги в банкомате в Вяземском. Однако на счету у молодых людей средств не оказалось. Друг девушек пошел взять денег у родных, однако вернулся с пустыми руками.

Тогда таксист повез их обратно в Хабаровск. На окраине города он остановился у аптеки и купил три пузырька зеленки. "Идею почерпнул из интернета. И предложил им расплатиться за проезд, умывшись зеленкой, на что те согласились", – рассказал представитель МВД.

Известно, что пострадавшие молодые люди в полицию не обращались. Сейчас их личности устанавливаются, чтобы опросить и узнать их версию произошедшего.

Об издевавшемся над пассажирами таксисте известно, что он 1979 года рождения, официально безработный. С августа этого года мужчина занимается частным извозом, арендуя автомобиль.

Напомним, ранее в Сеть попал скандальный ролик, на котором таксист заставляет двух девушек умыть лицо зеленкой. На записи одна из жертв унизительного наказания стыдливо прикрывает испачканное лицо кофтой, а другая плачет.