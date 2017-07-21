Старушка угнала такси и стала возить пассажиров

Забавную историю о пожилой угонщице рассказала полиция Филадельфии. 65-летняя Бетти Томас взяла такси и попросила отвезти ее в казино SugarHouse, передает

Associated Press. По дороге она попросила водителя заехать на заправку. на остановке между ними возник конфликт по поводу оплаты проезда. В итоге старушка запрыгнула на водительское сидение и скрылась с места. Спустя всего полчаса машина была задержана. Тем не менее, этого времени хватило для того, чтобы пожилая американка успела взять заказ как таксист – на заднем сидении у нее сидела 23-летняя девушка с младенцем. Пассажирка объяснила стражам порядка, что даже не догадывалась, что такси было угнано.