Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
"На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действия происходит в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика", – цитирует РИА Новости представителя УМВД России по Хабаровскому краю.
Тем временем, пользователи соцсетей весьма противоречиво отреагировали на скандальную запись. Часть комментаторов осудила таксиста, посчитав, что мужчина поступил жестоко и должен быть наказан за это. Другие же отметили, что девушки сами виноваты, так как не заплатили за такси. Также по информации пользователей, перед тем, как исполнить наказание таксист предложил клиенткам занять денег у знакомых или родных или же вызвать полицию. Однако девушки отказались.
Ранее в соцсетях было распространено видео, сделанное возле проезжей части в Хабаровском крае. На ролике таксист заставляет двух девушек намазать лицо зеленкой. Предположительно, таким образом мужчина хотел наказать клиенток за неоплаченный проезд.
Как видно на записи, одна из девушек уже стоит с испачканным лицом, стыдливо прикрывая его кофтой. Вторая плачет и отворачивается от камеры. Рядом с ней стоит мужчина и наливает ей в руки зеленку. "Глаза закрывай – натирай! Нормально натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтобы было вас видно – солдатиков", – приговаривает он, пока девушка исполняет наказание.
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