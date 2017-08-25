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Водитель рухнувшего на Кубани автобуса назвал причину аварии

Фото: МЧС России/ТАСС
Водитель автобуса с рабочими, упавшего с обрыва в Краснодарском крае, рассказал свою версию развития событий. По словам 27-летнего мужчины, он не смог вовремя остановить транспортное средство из-за отказавших тормозов.

Продолжение: Пострадавший в жутком ДТП на Кубани о чудесном спасении
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По словам Карапета, он почувствовал, что автобус неисправен, когда отъезжал от пирса, передает РИА ФАН. Мужчина рассказал, что пытался "затормозить коробкой передач, всю ее сжег", но все было тщетно. 

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"Потом о бордюры пирса бился, пытаясь сбить скорость. Один из рабочих выпрыгнул из автобуса, пока еще тот не рухнул в море, сильно ударился о бетонку", – рассказал водитель. По словам Карапета, смерть рабочих наступила в результате утопления, а не из-за полученных при падении травм.

Водитель пояснил, что многие погибли из-за того, что просто не смогли вовремя выбраться из автобуса. Версию о неисправности тормозов подтверждает и очевидец с места происшествия, который ехал следом за автобусом, передает "Московский Комсомолец".

"Мы видим, что тот автобус вниз прямо несется. Мы еще думаем, что ж он так мчится, а потом видим, что вся дорога в масле, оно прямо шлейфом льется. Видимо, у автобуса полетели тормоза и водитель пытался тормозить ручником. Было видно, что остановиться он не может, люди стали выпрыгивать прямо на ходу. Мы видели, как люди вылезали через люки наверху. Один приземлился удачно, второй руку поранил, ребра переломал. А автобус все несется, доехал до пирса и упал в воду", – передала рассказ очевидца его жена. 

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов заявил, что, независимо от причин этой аварии, надо ужесточать требования к квалификации водителей автобусов, пишет НСН. Также он призвал не спешить обвинять в ДТП шофера, а дождаться результатов экспертизы.

По последним данным, в результате падения автобуса на Кубани 18 человек погибли, 27 спасены, в том числе и водитель. Управлявший транспортом мужчина отделался переломами обеих ног, пишет Eg.Ru.

Автор: Рудольф Великолепный25 августа 2017, 14:23

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