Наблюдавший за тонущим автобусом очевидец рассказал о трагедии

Выяснились новые подробности страшной аварии в Краснодарском крае, в результате которой погибли 14 человек и еще 20 пострадали. По словам очевидца трагедии, в первые минуты после ДТП люди еще выплывали, а затем их пришлось спасать водолазам.

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