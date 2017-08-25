Наблюдавший за тонущим автобусом очевидец рассказал о трагедии
Как рассказал очевидец, в рухнувшем с обрыва транспортном средстве находились более 20 человек. "Конец причала, автобус упал. Там находилось порядка 20 человек, автобус большой. В первые минуты люди смогли сами выплыть, другие, видимо, при падении (а высота приличная) кто-то потерял сознание и не смог. В первые минуты люди еще выплывали, а потом уже водолазы среагировали", – цитирует местного жителя РЕН ТВ.
По другим данным, в автобусе ехали около 60 рабочих и он мог упасть из-за переполненности, пишет Life.ru. Глубина воды в месте трагедии – около десяти-двенадцати метров. На данный момент в МЧС сообщили, что погибли 14 человек, 20 спасены, судьба троих неизвестна. На месте работают водолазы от "Таманьнефтегаза" – две группы по четыре человека, пишет "Газета.ru".
Поисковые работы в зоне ДТП продолжаются. В Сети также появились первые снимки с места событий. Власти региона поручили подготовить номера в гостиницах для родственников погибших, передает "Интерфакс".
Южная транспортная прокуратура начала проверку в связи с падением автобуса в море, сообщает ТАСС. На место происшествия выехал заместитель прокурора Игорь Рахматулин.
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