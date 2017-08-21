Десятки туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами. ДТП произошло при выезде из тоннеля на трассе Анталья – Кемер, передает агентство Dogan.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за дождя. В ДТП пострадали более 20 человек. Есть ли среди них россияне, пока не известно.
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