Десятки туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами. ДТП произошло при выезде из тоннеля на трассе Анталья – Кемер, передает агентство Dogan.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за дождя. В ДТП пострадали более 20 человек. Есть ли среди них россияне, пока не известно.