Опубликовано видео смертельного ДТП с двумя фурами

На 81-м километре МКАД столкнулись два большегруза. В результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за водителя, уснувшего за рулем. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.
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