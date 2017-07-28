В День знаний в школах хотят провести "Урок России"

Общероссийский народный фронт предлагает провести в школах страны "Урок России". Он, по задумке активистов движения, должен состояться во всех школах страны 1 сентября. Представители ОНФ намерены обратиться с соответствующим предложением в Минобрнауки.

Согласно идее активистов Фронта, на первом уроке нового учебного года перед школьниками будут выступать известные выпускники с рассказами о том, каким был их путь к успеху, как совершенствовали свое профессиональное мастерство, чем занимаются в настоящее время и как их умения и известность помогают менять жизнь людей к лучшему.

"Уроки России" должны стать продолжением организованные ОНФ "Уроки Победы". Майская акция показала, что с помощью увлекательных тем, интересных героев можно сделать школьников не просто слушателями, но и участниками действа. После встреч, посвященных победе в Великой Отечественной войне многие школьники стали активно собирать материалы о героях войны, учившихся в их и соседних школах, встречаются с их семьями.

В отличие от "Уроков Победы", которые отдают дань памяти героям прошлого, "Уроки России" должны быть посвящены будущему школьников и всей страны. По словам члена Центрального штаба ОНФ, зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, первый урок в новом учебном году должен стать для школьником мотивирующим на хорошую учебу и активную деятельность.

"Хотим, чтобы они напрямую пообщались с теми, кто своим примером доказывает: насыщенная, осмысленная жизнь – это результат активной позиции, в том числе по отношению к тому, что происходит вокруг тебя, на твоей малой родине, – сказала она. – Хотим, чтобы школьники увидели: известные люди – общественные деятели, бизнесмены, политики, художники, педагоги, – которые сейчас, каждый по-своему, влияют на жизнь в регионе, когда-то сидели за этими партами".

Отметим, что региональные отделения ОНФ уже начали подготовку к акции. Так, активисты движения уже получили согласие известных местных активистов и экспертов Фронта, которые заявили о готовности встретиться и поговорить со школьниками в День знаний.