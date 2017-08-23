Начальник новгородского отелло перед смертью кричал "За что?"

Выживший буквально чудом после ножевого ранения в шею сослуживец нижегородского Отелло рассказал о последних словах убитого начальника. Перед смертью тот успел спросить убийцу: "За что?".

Сергей Барахов, устроивший из ревности смертельную поножовщину на территории нижегородского завода ГАЗ, сначала ударил ножом своего начальника: якобы тот неправильно вел себя с бывшей девушкой убийцы. Потом Отелло бросился с ножом на собравшихся рабочих, сообщает Рен-ТВ.

"В шею мне сразу воткнул. Сразу на меня набросился. Я его руку подловил. Не ощущал, что он меня заточкой бьет. Я думал, что просто борьба идет. Я нагнул его…" – вспоминает чудом выживший в этой бойне Александр. "Мы были с ним глаза в глаза. Запаха алкоголя я не ощущал. Я боли не чувствовал. Я отвернулся, он убежал. Начальник лежал в крови. Я пошел в контору вызывать скорую", – продолжил рассказ раненый. "У меня в памяти остались слова начальника: "За что?!" - добавил Александр.

Как стало известно, сорокалетний формовщик Сергей Барахов некоторое время назад влюбился в свою ровесницу Людмилу Богатову, трудившейся на заводе лаборанткой. Та якобы параллельно встречалась с начальником цеха. Для Сергея это было невыносимо – хоть он женат и обременен тремя детьми – и он решился на расправу. В литейном цехе ГАЗа Сергей повздорил с возлюбленной и схватил нож. Первым попал под удар начальник цеха, которого перед тем ревнивец якобы видел вдвоем с Людмилой.

Соседки погибшей лаборантки не верят, что она могла встречаться одновременно с двумя мужчинами. Ее и с одним-то никогда не видели: все время с мамой.

"Скромная была, только работа-дом, работа-дом. Никуда не ходила. Они с матерью вдвоем скромно жили. Никаких мужиков, ничего этого не было. Очень скромная. Мы бы видели! Сколько времени живем, ни одного мужчины с ней не видели", – рассказали соседки.

"В ходе задержания подозреваемый, угрожая полицейским предметом, похожим на нож, попытался на них напасть. В целях пресечения противоправных действий злоумышленника, а также предупреждения причинения вреда жизни и здоровью сотрудников полиции, в соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудники при задержании применили в отношении него табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух. Раненый подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение", – сообщает МВД.

