Психиатр объяснил кровавую резню на заводе ГАЗ

Убийства, из той серии, что произошло на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, как правило совершают патологические ревнивцы. Все ревнуют, но кто-то покричит и успокоится, а кто-то – и это уже патология – долго вынашивает план мести.

Жертвами убийцы на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде стали три человека: женщина и двое мужчин. Наиболее вероятным мотивом следствие считает ревность, сообщает газета "Известия".



"Патологическая ревность характерна тем, что человек не сразу показывает свою ревность кому-то. А вынашивает внутри себя, что он сделает с человеком, который его отверг, не принял его любовь. Здесь очень сложно удержать человека. Обычные ревнивцы скандалят, дерутся. А патологические долго вынашивают в себе месть", – считает психиатр-криминалист Михаил Виноградов.





По мнению эксперта,обычные житейские действия вызывают у ревнивца внутреннюю злобу. Ну, разговаривает женщина с начальником. ну, может, тот тронул ее за рукав или взял за руку – для нормального человека это не повод для огорчения. Для ревнивца – спусковой крючок его злобы и внезапной ярости. При этом ревнивец уже не в силах контролировать свои эмоции: ему нужно крушить, ломать, резать. Не будь в момент трагедии рядом людей – рабочий покрошил бы что-нибудь вокруг и так сбросил бы ярость. Тогда жертв бы не было.

Напомним, 39-летний формовщик Сергей зарезал лаборантку, в которую был влюблен и с которой, как стало позже известно, даже какое-то время жил под одной крышей, и своего руководителя. Это произошло, когда Сергей застал сослуживцев наедине в кабинете. Когда убегающего ревнивца пытались остановить, под удары его ножа попали еще несколько рабочих, двое из которых не выжили.





"Он порезал мастера, лаборантку, с которой работал, и, как я понял, еще двоих или троих, пока бежал", – рассказал очевидец. По его словам, рабочий процесс на предприятии был остановлен. На территорию завода можно было зайти, но вот обратно какое-то время никого не выпускали, сообщает Рен-ТВ.