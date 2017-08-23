Рабочий убил начальников на заводе ГАЗ из-за ревности

Стали известны подробности кровавой драмы, разыгравшейся на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. По некоторым данным, на преступление бывшего сотрудника предприятия толкнула ревность.

Представители Следственного комитета по региону назвали основную версию убийства трех человек. По предварительным данным, мужчина приревновал свою любовницу к 44-летнему начальнику, который оказывал ей знаки внимания.

После окончания смены он отправился в кабинет к руководителю, где и застал его со своей возлюбленной. Мужчина убил обоих. Под удар попал и один из его коллег.



Известно, что любовница злоумышленника работала на заводе лаборанткой. По сообщениям сотрудников предприятия, за день до совершения страшного преступления мужчину уволили. Некоторые предполагают, что именно из-за этого он и пошел на преступление.

По данным портала "Pro Город", злоумышленник вышел на работу после больничного. Однако начальник не поверил в его недуг и уволил. Разъяренный несправедливостью мужчина мог из мести зарезать руководителя.

Также известно, что во время задержания злоумышленник был ранен. С огнестрельным ранением он был госпитализирован, передает РЕН ТВ. Тем временем появились первые кадры с места событий. На записи видно, что на территории, прилегающей к заводу, практически нет людей.

Состояние двух человек, получивших ранения при нападении злоумышленника, оценивается как удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает, передает РИА Новости. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области. "Группа ГАЗ" окажет поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате нападения мужчины с ножом, сообщает Life.ru.