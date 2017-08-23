Раскрыты детали кровавой резни на заводе ГАЗ

Эксперты восстановили картину страшных событий, которые произошли утром 23 августа на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

По предварительным данным, сотрудник Горьковского автозавода утром пришел на работу и повздорил со своей возлюбленной – лаборанткой. Предположительно, мужчину охватила ревность, когда он увидел подругу в объятиях своего начальника.

В разгар конфликта он выхватил нож и зарезал обоих, передает РЕН ТВ. Разъяренного злоумышленника попытались остановить трое коллег, однако тот убил одного из них, а двоих тяжело ранил. Предположительно, преступление было совершено в литейном цехе.

В Сеть попали страшные кадры с места событий. На снимках видно, что посреди цеха лежат окровавленные тела сотрудников завода.

По словам сотрудника предприятия, их ревнивый коллега давно был влюблен в лаборантку и подозревал о ее связи с начальником. Также некоторые утверждают, что злоумышленник был агрессивно настроен с самого начала рабочей смены. "Я днем пришел, предупредили, что там человек неадекватный, надо быть осторожным", – рассказал один из работников завода.

Сотрудники ГАЗа также отметили, что их коллега всегда был непредсказуем и отличался вспыльчивым нравом. Известно, что нижегородский Отелло служил в горячих точках и владел боевыми искусствами. Многие свидетели трагедии до сих пор в шоке из-за случившегося.