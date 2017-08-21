Что известно о жутком пожаре в Ростове

Версия поджога как причина масштабного пожара в Ростове-на-Дону не рассматривается как основная. Правоохранители склонны считать, что пожар возник из-за короткого замыкания в одном из брошенных домов.

"Вероятной причиной случившегося стало короткое замыкание неисправной бытовой техники. Версия поджога не рассматривается как основная", – пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Однако местные жители не исключают версию преднамеренного поджога. Тем более что ранее пожаром им угрожали некие "черные риэлторы".

"За последнее время у нас уже произошло несколько пожаров в частных домах, однако их удавалось оперативно потушить. Мы не исключаем, что нынешняя ситуация – результат чьих-то злонамеренных действий. Тем более, что наши дома находятся в самом центре города", – рассказал один из жителей. У губернатора тоже слышали об этой версии. Ее проверкой займется прокуратура.

Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Гетта уже направил запрос председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить достоверность заявлений жителей об угрозах поджога их домов для дальнейшей коммерческой застройки. "Ряд жителей, пострадавших от пожара, утверждают, что незадолго до пожара в их адрес поступали угрозы поджога. Поводом для угроз указывается привлекательность земельных участков в районе пожара для дальнейшей коммерческой застройки, а также отказ собственников от добровольной продажи земли", – говорится в обращении.

Публикация от Elena (@alekarostov) Авг 21 2017 в 3:20 PDT

По состоянию на момент публикации этого материала сообщается о возгорании трех десятков частных домов. Общая площадь пожара составляет около десяти тысяч квадратных метров. Стихия укрощена на шести из девяти участков. В борьбе с огнем участвуют около двух тысяч человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.





Публикация от Анна (@napranya) Авг 21 2017 в 9:03 PDT

ТАСС сообщает, что медицинская помощь потребовалась 36 пострадавшим. Пятеро госпитализированы. Три человека с ожогами попали в больницу, четверо обратились в травмпункт. 650 человек эвакуированы. Развернуты пункты временного размещения пострадавших (ПВР). Жертв нет.





"Поступило 36 обращений, три человека с ожогами (15%, 7% и 5%) госпитализированы, а также в больнице один сотрудник МЧС с черепно-мозговой травмой, трое полицейских обратились с отравлением угарным газом", — сообщила начальник областного минздрава Татьяна Быковская. Информацию дополнил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков: "Сотрудник МЧС получил черепно-мозговую травму во время тушения пожара".

Публикация от ДИСКОНТ-НЕДВИДЖИМОСТЬ Ростов (@avrora_don) Авг 21 2017 в 8:48 PDT

Публикация от alena (@alena_sovest) Авг 21 2017 в 7:10 PDT

Пострадавшие от пожара получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, им готовы помочь психологи и юристы.

