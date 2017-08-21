На месте страшного пожара в Ростове гремят взрывы
"В 13:30 мск в Ростове-на-Дону, на улице Нижегородская, дом 33, произошло возгорание одного частного одноэтажного жилого дома с последующим переходом пожара на три частных одноэтажных жилых дома", – говорится в сообщении местного МЧС.
Огонь охватил около 15 частных домов в районе Театрального спуска, это рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Какое-то время назад прогремел мощный взрыв. В районе пожара чувствуется запах газа. На место уже приехали специалисты Горгаза. Полицейские перекрыли несколько улиц. Правоохранители настоятельно просят зевак и местных жителей удалиться на безопасное расстояние.
С места событий приходят сообщения, что вдоль улицы выстроились жильцы пострадавших домов. У них при себе домашний скарб, техника, личные и ценные вещи, одежда. После мощного взрыва газа спасатели попросили местных жителей отойти на безопасное расстояние, передает РИА Новости.
Как ранее сообщали Dni.Ru, в частном секторе Ростова-на-Дону бушует пожар. Огнем охвачены 15 домов. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. К тушению привлечена авиация МЧС. Данные о пострадавших не поступали.
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