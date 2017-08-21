Жертвам страшного пожара в Ростове угрожали перед трагедией

Жители Театрального спуска жалуются, что незадолго до пожара к ним приходили странные строго одетые незнакомцы с предложением выкупить у местных их домовладения за смешные деньги. После отказов в центре города вспыхнул пожар.

К жителям Театрального спуска некоторое время назад наведывались незнакомые строго одетые люди с кожаными портфелями и предлагали за бесценок выкупить их дома с участками. Местные жители все как один ответили отказом. Сами ростовчане предполагают, что это были агенты строительных компаний – хотя незваные гости никому не представились.

Основания предполагать, что цепь событий отнюдь не случайна, у ростовчан есть. Во-первых, здесь самая дорогая земля в городе. Во-вторых, здесь, почти в самом центре, давно хотят построить что-то более современное на месте частных домовладений.

Еще за несколько дней до пожара издание DonNews опросил местных жителей. Ростовчанке Валентине Лившиц 62 года и здесь, в доме по Театральному, жили три поколения ее семьи. В начале августа к пенсионерке пожаловали двое мужчин в черных очках с кожаными портфелями и безапелляционно заявили, что дом ей придется оставить. "Один из них сказал, что он уже все рядом купил и будет тут вести строительство", – рассказывает Валентина.

За четыре сотки земли в центре неизвестные – так и не представившиеся – предложили ей 2,4 миллиона рублей. Рыночная стоимость участка с надворными постройками минимум вдвое выше. После отказа в ответ посыпались угрозы: "Три суда – и тебя отсюда выкинут", – вспоминает женщина.

И таких визитов было немало. Не к одной Валентине заходили незваные гости. Везде они получали отказ. По странному стечению обстоятельств после безрезультатных разговоров дома отказавшихся за бесценок продавать дома ростовчан загорались. В отдельных случаях были жертвы.

Местная жительница Нина Решетник говорит, что на участке осталось меньше полусотни жилых домов. "Месяц назад какие-то люди пришли к тем, кто живет в самых нижних домах района. Предлагали жителям от 100 до 600 тысяч рублей за сотку земли. Но когда им сказали, что за эти деньги ничего не купишь, ответили: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить", – рассказала Решетник. Вот после того визита и началась череда пожаров. За предыдущие десять дней сгорело пять домов.

#пожар #ростовнадону #вертолеты страшное дело! Не дай Бог кому такое несчастье... Публикация от Valery Pol-o (@mr_polumysko) Авг 21 2017 в 7:20 PDT

Дом Игоря горел уже дважды. "Во втором случае я спал и меня успела разбудить хозяйка, иначе бы все закончилось трагедией. До этого в моем доме пожаров не было, хотя живу здесь очень давно и видел еще более жаркое лето", – говорит местный житель с тридцатилетним стажем.

Перед предыдущим массовым пожаром в соседнем Чувашском переулке соседи видели, как кто-то поджигает дома, но догнать злоумышленника не удалось, – вспоминает местная жительница Рузанна Багдасарян. Характерно, что накануне сюда тоже наведывались незваные гости и предлагали жителям покинуть свои дома.

Женщина рассказала, что в ее дом, где живет ее мама, а также четыре сестры вместе со своими семьями, приходили люди, предложившие за сотку земли 1,8 миллиона рублей. "Но я ответила, что нас пять семей и купить мы ничего на это не сможем. При этом рыночная цена земли здесь составляет пять миллионов рублей", – заметила она. В ответ на этот аргумент гости пригрозили выселением и вовсе без денежной компенсации. "После этого разговора мы уже пять раз вызывали пожарных, несколько раз ночью сами тушили огонь, хотя до этого спокойно жили 20 лет", – рассказывает жительница.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в частном секторе Ростова-на-Дону в районе Театрального спуска бушует пожар. Огнем охвачены два десятка частных домов, площадь возгорания уже составляет около шести тысяч квадратных метров. К настоящему времени площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров. В настоящее время в тушении пожара принимает участие шесть бортов авиации МЧС. В ведомстве сообщили, что ожидается прибытие еще трех авиасудов от Южного военного округа. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы более пятисот человек. Есть пострадавшие.

Господи,бедные люди,потеряли своё жильё ���� #ростовнадону#пожарвростовенадону#рнд#ростов-на-дону Публикация от Евгения Золотовская�� (@zenia_zolotovskaya_foto) Авг 21 2017 в 7:16 PDT

Так, в больнице в Ростове-на-Дону сообщили, что при пожаре в частном секторе уже пострадали три человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, люди размещены в ожоговом отделении.