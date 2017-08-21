Жертвам страшного пожара в Ростове угрожали перед трагедией
К жителям Театрального спуска некоторое время назад наведывались незнакомые строго одетые люди с кожаными портфелями и предлагали за бесценок выкупить их дома с участками. Местные жители все как один ответили отказом. Сами ростовчане предполагают, что это были агенты строительных компаний – хотя незваные гости никому не представились.
Основания предполагать, что цепь событий отнюдь не случайна, у ростовчан есть. Во-первых, здесь самая дорогая земля в городе. Во-вторых, здесь, почти в самом центре, давно хотят построить что-то более современное на месте частных домовладений.
Еще за несколько дней до пожара издание DonNews опросил местных жителей. Ростовчанке Валентине Лившиц 62 года и здесь, в доме по Театральному, жили три поколения ее семьи. В начале августа к пенсионерке пожаловали двое мужчин в черных очках с кожаными портфелями и безапелляционно заявили, что дом ей придется оставить. "Один из них сказал, что он уже все рядом купил и будет тут вести строительство", – рассказывает Валентина.
За четыре сотки земли в центре неизвестные – так и не представившиеся – предложили ей 2,4 миллиона рублей. Рыночная стоимость участка с надворными постройками минимум вдвое выше. После отказа в ответ посыпались угрозы: "Три суда – и тебя отсюда выкинут", – вспоминает женщина.
И таких визитов было немало. Не к одной Валентине заходили незваные гости. Везде они получали отказ. По странному стечению обстоятельств после безрезультатных разговоров дома отказавшихся за бесценок продавать дома ростовчан загорались. В отдельных случаях были жертвы.
Срочно! Люди, Горожане ! Беда пришла! Все же слышали что сейчас в центре ? Горят дома, люди теряют кров, просто спасаются, в суматохе о животных почти не думают, будний день, кто -то просто не успевает добраться с работы к своему дому, который вот -вот загорится. Есть риск гибели людей и почти наверняка погибнуть животные, если ничего не сделать. И если первым помогают пожарники, то вторым никто не поможет. Прямо сейчас едем вывозить животных женщины, которая кормит и ухаживает за бездомными, есть и свои - 4 кошки и 6 собак. Просто чтобы не сгорели живьем. Возможно кого-то из соседских надо отпустить с цепи. Наверняка там найдем кого-то еще, кто не может убежать или пострадал. Всем нужна временная передержка, в идеале бесплатная, но если нельзя так - мы найдем деньги, нас ведь многие знают, мы не подведем. Пожалуйста, услышьте! Даже если Вы не привыкли к животным или не любите их, представьте каково погибнуть в огне или задохнуться дымом без возможности выбраться. Проявите сострадание. Звоните Эмилии 8-918-593-83-15 а так же курирует вопрос Антипина Наталья https://vk.com/id6575397 (ей пишите в личку, временно не может принимать звонки) будем держать в курсе! Будем рады любой помощи!!!! РЕПОСТ!!!!!! #пожар #ростов #ростовнадону #животныеростов #помощь #помогитеспасти
Местная жительница Нина Решетник говорит, что на участке осталось меньше полусотни жилых домов. "Месяц назад какие-то люди пришли к тем, кто живет в самых нижних домах района. Предлагали жителям от 100 до 600 тысяч рублей за сотку земли. Но когда им сказали, что за эти деньги ничего не купишь, ответили: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить", – рассказала Решетник. Вот после того визита и началась череда пожаров. За предыдущие десять дней сгорело пять домов.
Дом Игоря горел уже дважды. "Во втором случае я спал и меня успела разбудить хозяйка, иначе бы все закончилось трагедией. До этого в моем доме пожаров не было, хотя живу здесь очень давно и видел еще более жаркое лето", – говорит местный житель с тридцатилетним стажем.
Перед предыдущим массовым пожаром в соседнем Чувашском переулке соседи видели, как кто-то поджигает дома, но догнать злоумышленника не удалось, – вспоминает местная жительница Рузанна Багдасарян. Характерно, что накануне сюда тоже наведывались незваные гости и предлагали жителям покинуть свои дома.
Женщина рассказала, что в ее дом, где живет ее мама, а также четыре сестры вместе со своими семьями, приходили люди, предложившие за сотку земли 1,8 миллиона рублей. "Но я ответила, что нас пять семей и купить мы ничего на это не сможем. При этом рыночная цена земли здесь составляет пять миллионов рублей", – заметила она. В ответ на этот аргумент гости пригрозили выселением и вовсе без денежной компенсации. "После этого разговора мы уже пять раз вызывали пожарных, несколько раз ночью сами тушили огонь, хотя до этого спокойно жили 20 лет", – рассказывает жительница.
Как ранее сообщали Dni.Ru, в частном секторе Ростова-на-Дону в районе Театрального спуска бушует пожар. Огнем охвачены два десятка частных домов, площадь возгорания уже составляет около шести тысяч квадратных метров. К настоящему времени площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров. В настоящее время в тушении пожара принимает участие шесть бортов авиации МЧС. В ведомстве сообщили, что ожидается прибытие еще трех авиасудов от Южного военного округа. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы более пятисот человек. Есть пострадавшие.
Так, в больнице в Ростове-на-Дону сообщили, что при пожаре в частном секторе уже пострадали три человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, люди размещены в ожоговом отделении.
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