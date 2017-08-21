В Ростове введен режим ЧС

Из-за крупного пожара в центре Ростова-на-Дону в городе введен режим чрезвычайной ситуации, передает сайт НТВ.Ru со ссылкой на пресс-секретаря мэра Марию Давыдову. Также она сообщила, что для поддержки пострадавших жителей был организован центр временной помощи. Кроме того, работает телефон горячей линии.