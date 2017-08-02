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Таксист приехал на собственное ограбление в Югре

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Курьезный инцидент произошел в городе Урае (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Там таксиста вызвали молодые люди, грабившие его дом.
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Приехав по заказу, водитель увидел, что двое неизвестных выносят имущество из дома, собственником которого он является. Пока воры укладывали вещи в такси, мужчина позвонил в полицию.

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Таксист, чтобы не спугнуть преступников, подождал, пока они загрузят в машину все награбленное. Стражи порядка установили, что 17 июля безработный из соседнего района залез в пустое жилище, чтобы совершить кражу, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Однако, увидев спиртные напитки, злоумышленник начал их распивать. Это занятие его настолько увлекло, что он задержался в доме на пять дней. После запоя воришка подготовил приглянувшиеся ему вещи для хищения и уехал в свой поселок.

Там он поручил своему пасынку и его другу вывезти имущество из "заброшенного дома". Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы сроком на два месяца.

Как писали Dni.Ru, ранее в июле в Санкт-Петербурге 62-летняя местная жительница забыла в такси сумку с бриллиантами. Женщина планировала отправиться за границу, в связи с чем она заказала такси до аэропорта "Пулково". Пропажу она обнаружила уже при посадке на рейс. 

Честный 22-летний автомобилист отвез пропажу в городское "бюро находок". Вскоре она вернулась к владелице.

Автор: Людмила Фоканова2 августа 2017, 21:09

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