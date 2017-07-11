В Петербурге таксист вернул клиентке сумку с бриллиантами

В Санкт-Петербурге 62-летняя местная жительница забыла в такси сумку с бриллиантами. Однако честный 22-летний автомобилист отвез пропажу в городское "бюро находок".

В пресс-службе МВД России пояснили, что женщина планировала отправиться за границу, в связи с чем она заказала такси до аэропорта "Пулково". Пропажу она обнаружила уже при посадке на рейс. Вскоре она обратилась за помощью к стражам порядка, передает петербургское издание "Фонтанка".

Как выяснилось, в сумке находилось множество драгоценных вещей, среди которых были серьги и кольца с бриллиантами. Вместе с ними женщина потеряла документы и деньги. Общую сумму ущерба она оценила в полмиллиона рублей.

Поиски таксиста с бриллиантами оказались недолгими. Полицейские установили машину автомобилиста и выследили его. В разговоре с ним стало известно, что мужчина сдал сумку вместе со всем ее содержимым в местное "бюро находок". Вскоре она вернулась к владелице.

Примечательно, что честные таксисты в наше время – не редкость, и подобные истории случаются сравнительно часто. Например, в июле 2016 года житель Бостона забыл в машине рюкзак. Вскоре водитель, который отвез американца до пункта назначения, заметил сумку, открыл ее и обнаружил в ней 187 тысяч долларов.

Таксист привез

Сказал какая же вы красивая

И не взял деньги — лоцман (@P_Chur) 11 июля 2017 г.

"Водитель сразу же принес сумку и наличные в полицейский участок", – рассказали тогда в пресс-службе бостонской полиции. "Как только стражи порядка приняли сумку, то сразу же получили звонок от пассажира такси. Тот заявил, что действительно забыл рюкзак с деньгами", – пояснили в ведомстве.

Еще один похожий случай произошел в американском городе Лас-Вегас. Тогда сумма возвращенных средств была значительно выше – таксист вернул пассажиру забытые 300 тысяч долларов. За это ему присудили звание "Водитель года" и выплатили вознаграждение в размере тысячи долларов.