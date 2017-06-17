Таксист объяснил стоимость поездки в 50 тысяч рублей

Таксист, взявший с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта до отеля, объяснил, откуда взялась такая большая сумма. По словам водителя, гражданин Чили добровольно дал огромные чаевые.

"Я сожалею об этом. Я не хотел оскорбить. Я его отвез, я думал, он мне чаевые отдает. Он наш гость, я не хотел его оскорбить. Я верну все средства, которые он дал и готов прокатить по Москве бесплатно", – сказал таксист во время очной ставки со своим пассажиром в отделении полиции.



Водитель несколько раз извинился и заявил, что любит футбол и не хотел обидеть гостя. "Я люблю Чили", – сказал по-английски таксист.

В свою очередь журналист через переводчика попросил, что бы обманувший его водитель оставил себе столько, сколько стоила поездка, а остальное вернул. После этого таксист и чилиец обменялись рукопожатиями.

Позже водитель отдал журналисту 50 тысяч рублей. "Гражданину Республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули 50 тысяч рублей, потраченные им в такси за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы. Задержанный ранее водитель вернул деньги и принес извинения гостю из Южной Америки", – сообщили в полиции.

Напомним, 16 июня таксист довез чилийского журналиста из аэропорта Домодедово до гостиницы, расположенной на Краснопресненской набережной, за 50 тысяч рублей. Иностранец отдал водителю деньги и тут же обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.